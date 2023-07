Friikad, pitsa, šokolaad: miks me lohutus- ja preemiatoiduna ebatervislikke valikuid teeme? Eksperdid selgitavad!

Just rasva, soola ja/või suhkru dünaamiline kooslus on see, mis ühendab poppe ja ihaldusväärseid kiirtoite. Selline koostis aktiveerib aju preemia- ja mõnupiirkonna. “Inglise keeles on mõiste palatable foods – ahvatlevad toidud, millel on intensiivsem maitse kui tavaroogadel. Kuna me pole suutnud nendega evolutsiooniliselt kohaneda, puudub ajus ka selliste toitude väljalülitamise mehhanism,” räägib Vene.

Ta toob näite: inimesed ütlevad tihti, et neil on magusaisu. Tegelikult ei ole, sest kui oleks, siis võiksime pottide viisi mett või suhkrut süüa. “Kui palju sa päriselt suudad korraga mett süüa? Lusika-kaks, pärast seda hakkab väga kiiresti tööle suhkru välja­lülitamise mehhanism. See toimib lausa nii hästi, et ajus on tunda valuaistingut. Aga kui palju võiksid järjest süüa jäätist või šokolaadi? Peale selle, et need on suhkrust ja meest väiksema suhkrusisaldusega, leidub neis ka rasva. Loodusest sellist kooslust aga ei leia. See tähendab, et...