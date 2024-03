Täna sünnipäeva tähistav muusik Inger avaldab, milliste riietega enesekindlus saavutada

Ingeri lemmik trendisuund on pigem hipsterlikum: "Olen proovinud ka casual-formal stiili kanda. Mulle meeldib pidulikult riides käia, aga sel võiks olla ka mingi igapäevane alatoon. See näeb hea välja."

Praegu peab muusik end pigem stiiliga katsetajaks. Kui mõnel päeval on pisut laisem olla, siis kannab ta dressipluusi, teisel päeval aga kõrge kaelusega pluusi ja pintsakut.

Sportlik suund mängib Ingeri elus samuti suurt rolli: "Ma väga hindan spordiriietes erinevaid suuri brände. See teeb asja ahvatlevamaks ja rõivad on hästi tehtud. Jalkatrenni andes on mul samuti seljas pusa ja dressikad. Kui muidu eelistan pisut viisakamat stiili, siis mul ongi nii öelda kaks poolt."

Kapis leidub Ingeril kõige rohkem just pintsakuid ja kõrge kaelusega sviitreid. Tal on ka palju erinevaid kollaseid riideid ja t-särke. "Mul on nii palju triibulisi, ruudulisi jne särke, aga poodi minnes tekib ikka tahtmine jälle uus särk osta," naerab laulja. Viigipükste stiilis pükse ja triiksärke armastab Inger eriti kanda just esinemistel. Lisaks on tal ka suur armastus kollaste sokkide vastu: "Nad annavad mu päevale hea emotsiooni ja olen sellega ka teiste tuju tõstnud," kostab Inger.

Omapärase stiili pärast on artist saanud negatiivset vastukaja pigem tuntuks saamise alguses. "Mõned inimesed väga kiitsid. Tuldi tänaval ütlema, et inspireerin neid oma stiiliga, aga sain ka teistsuguseid märkusi," ütleb laulja ja tõdeb, et eks igaühel on oma arvamus.

Enesekindlust on aidanud Ingeril hoida see, kui ta kannab riideid, milles tunneb end kõige paremini. "Riided tekitavad tunde, et oh, mulle meeldib ennast peeglist vaadata! Ma arvan, et igal inimesel võiks olla see tunne, et kui ta paneb riided selga, siis armastab ennast veelgi rohkem. Võib-olla läbi selle olen ma ka tugevam inimene. Kui ma väga armastan seda, mida kannan, siis ei lase endale negatiivseid kommentaare ligi," ütleb laulja malbelt naeratades.

Lugu ilmus esmakordselt 2020. aastal.