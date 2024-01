Murra suhete nurjumise nõiaring! Psühholoog annab nõu, kuidas teadvustada probleeme ja muuta mustrit

Kindlasti oled kogenud, et kui üks suhe on lõppenud... algab peagi täiesti uus ja teistsugune. Või et esialgsest suhtest kujuneb sujuvalt hoopis üks teine. Võib-olla on sul vahepeal olnud korraga kaks partnerit? Või oled kahe suhte vahepeal teadlikult pikema aja omapäi veetnud. Ehk oled katsetanud ka lohutussuhetega, kus oled kellegagi koos pelgalt seetõttu, et vajad kedagi kellegi asemele. Ühest suhtest järgmisse liikumisel on arvukalt variante. Oluline on, et sa ei unustaks ära ennast ja seda, kes sa ise oled. Ja mida sa tahad? Ning kellega koos?