Just said pärmseenest lahti, aga jälle see on tagasi? Ravimata jättes võib olukord minna vaid hullemaks

Ühtmoodi hea ja halb uudis on see, et seenebakter Candida albicans, lihtsamalt kandida, on end sisse seadnud meis kõigis. Enamjaolt soolestikus tegutsev seen aitab oma eeskujulikumas versioonis kaasa seedimisele, kontrolli alt väljudes võib aga põhjustada tervisemuresid.

Pelgulinna sünnitusmaja raseduskeskuse toitumisnõustaja Külli Holsting ütleb, et enamasti suunavad arstid tema juurde pärmseenemurega naisi vanuses 15–50. “Kaebusteks on valgevoolus, sügelemine või kipitus tupes või välistes suguelundites. Peaaegu alati seostub nende sümptomitega kasvanud isu magusa, eriti küpsetiste järele, aga ka suurenenud soov tarbida alkoholi,” räägib ta. Tihti täheldatakse suuremat väsimust ja energiapuudust. Kandida üleküllusega võivad kaasas käia peavalud, ärrituvus ja keskendumis­häired. Loetelu on pikemgi: ka kare ja kuiv nahk, villid sõrmede vahel või suus, lõhenenud suunurgad ning lööbed võivad olla märgid pärmseene toimetamisest, sest bakterit leidub ka meie nahal.

Märke seenbakteri elavnenud tegevusest soolestikus on kõige raskem tuvastada, sest sümptomid on liialt üldised: puhitused, kõhukinnisus ja -lahtisus, nõrgenenud immuunsus, krooniline väsimus, halb maitse suus (eriti hommikuti) ja palju muud.

