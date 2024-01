Kuidas ennast (töö)stressi nõiaringist välja murda? Eksperdid annavad nõu

Inimesed “vajavad adrenaliinisüsti”, neil on “adrenaliin laes” või nad “tunnevad adrenaliini soontesse voolamas”. Evolutsiooniliselt on adrenaliin olnud vajalik selleks, et inimene suudaks ohu­situatsioonis oma organismi võimekust maksimaalselt kasutada. Elades heaolu­ühiskonnas, on aga tiigrit, kelle eest ära joosta, raske leida. Seega on tekkinud vajadus adrenaliini väljastamist n-ö kunstlikult reguleerida. Enne kui hakkame rääkima langevarju­hüpetest või köielkõndimisest, tuleb rääkida tänapäeva kõige tavalisemast adrenaliiniallikast – stressist, eriti tööstressist. Ja sellest, kuidas me seda ise tekitame.