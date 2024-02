Me kohtusime gümnaasiumis, aga hakkasime tihedamalt läbi käima alles ülikoolis. Ehkki erinevatel erialadel, kattusid mõningad meie loengud ja siis oli hea näha tuttavat nägu ja teineteist toetada. Käisime koos ülikooli tutvumispeol ja saime üha lähedasemaks. Naersime veel, et kuidas me võisime need kolm gümnaasiumiaastat raisku lasta, me oleme ju parimad sõbrannad.