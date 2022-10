Kui mu mees leidis toreda ja lahke sõbranna, oli minulgi viimane aeg toredaks ja lahkeks hakata

“Mis naljakas on?” küsisin.

“Pikk lugu,” vastas ta pilku tõstmata.

“Tahan ka nalja kuulda!” ei jätnud ma jonni.

“Oota,” ütles ta toksides ja jätkas siis: “No Kadrel tuli täna kontorisse uus klient, kes ütles...”

Kuulasin kannatlikult ära järjekordse loo võrratust Kadrest ja proovisin naeratada. Ma tean, et mul ei ole põhjust armukadeduseks. Iga kord, kui olen tüli üles tõmmanud, on mees öelnud: “Kui ma tahaksin olla temaga, oleksin temaga, mitte sinuga. Me oleme sõbrad, sest ta on lihtsalt nii positiivne ja rõõmus!”

Tahtsin nähvata, et mis tal viga tore olla, keksib õielt õiele, aga äkitselt sain ehmatusega aru, et mina ei ole oma mehega rõõmus ja positiivne. Kui ta küsib, kuidas päev läks, loen üles kõik jamad, mis tööl juhtusid. Ja kurdan, kui väsinud ma olen. Ja mis koosolekud homme ees seisavad. Ja et mu pea valutab. Ja ma ei jaksa täna süüa teha.

Kuhu on kadunud tore mina? Saan aru, et kuhugi pole kadunud! Teised ütlevad ju tihti: “Küll sina oled alati rõõmus!” Ning töö juures on mul paar meeskolleegi, kes vist arvavad, et olen kõige optimistlikum naine planeedil Maa.

Miks ma seda kõike kodus välja ei näita? Miks kodus vingun? Mõtlen läbi viimased kuud meie suhtes. Üks nääklus ajab teist taga. Öeldakse, et kui naine on õnnelik, on elu õnnelik. Otsustan salaja proovida!

1. päev

Eksperimendi eesmärk ei ole oma tundeid alla suruda või teeselda, et kõik on hästi, kui tegelikult ei ole. Eesmärk on hoopis teadlikult kohal olla suhte argihetkedes: enne mõelda, kui öelda, enne naeratada kui mossitada, enne olla avatud meelega kui automaatselt vastu vaielda. Sest ma tahan, et kodu oleks hea koht.