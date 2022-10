30ndate keskel ootab sind ees veider eluperiood, mille eest mitte keegi sind ei hoiata

“Su peas on selline pilt, mis ei peegelda seda, kuidas sa end seespidiselt tunned,” selgitab keskealistele naistele loodud Facebooki grupi TueNight looja Margit Detweiler. “Sa ei kanna järsku eestnööbitava kampsuniga komplekti, vaid oled jätkuvalt teksapükstes ja lahedates ketsides ning mõtled, mis juhtus?” Ja see, mis juhtus, on tema sõnul see, et oleme põlvkond põlvkonna haaval erinevaid elu verstaposte kaugemasse tulevikku lükanud. Keskmine abiellumise vanus tõuseb. Keskmine lapsevanemaks saamise vanus tõuseb. Paljud elavad veel 30ndateski koos oma vanematega. Me oleme lihtsalt saanud juurde aega, et oma unistusi täide viia.

“Arvatakse, et ajaks, mil keegi saab 40aastaseks, on tema jaoks kõik juba selge, kasvõi see, kuidas pesta nägu ja oma naha eest hoolitseda. Kuid aastake tagasi ma isegi ei pesnud oma nägu õhtuti,” tõdeb podcasti Forever 35 autor Kate Spencer. “Eeldada, et meil on kõik praeguseks selge, pole õige.”

Võimalik, et mõistad alles 35aastaselt, et oled mõndadeks saavutusteks liiga vana. Näiteks vaatad esimest korda Olümpiamänge ja mõistad, et professionaalset iluuisutajat sinust ilmselt enam ei saa. Samal ajal võid olla rase, aidata oma esimest last keemiatunni kodutöödega või alles otsustada, kas sa üldse tahad oma ellu lapsi. Sa võid olla oma teises abielus või alles luua oma elu esimese suhte. Sa võid elada oma vanematega või hooldada neid, sest nad on raskelt haiged. Sa võid olla ettevõtte tegevjuht, aga võimalik, et see ettevõte pole tegelikult veel midagi saavutanud. Su viljakamad aastad on läbi ja nahale on juba mõnda aega tekkinud esimesed sügavamad kortsukesed. Üks on selge: iga inimese jaoks on see periood natukene erinev. Miski pole päris selge ja see kõik on natukene veider, sest tunned, et oled sama uudishimulik nagu noorena, aga samal ajal juba piisavalt vana, et kõike teada.