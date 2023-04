ARHIIV | Tänane sünnipäevalaps Karin Rask: minu õppetund on olnud enesekehtestamine. Pean olema iseseisvam ja olengi selleks saanud

Kui Karin alles alustas Kalamaja Printsessiga, tundus talle väga võõrastav, kui tema kohta öeldi moekunstnik. Või moedisainer. “Hullult ehmusin, läksin näost punaseks, et appi, mis tiitel on mulle pandud! Olen sellest põlvkonnast, kelle meelest millegi tegemiseks pead olema seda ala õppinud. Saanud diplomi,” arutleb ta. “Võib-olla sellepärast, et teatri­ringkondades vaadatakse mõnikord veidi viltu nendele, kes pole lavakoolist lavale tulnud. Aga aja jooksul disaineritega rääkides sain aru, et päris paljudel ei ole “pabereid”. Ja nüüd võin öelda: jah, tõesti, ma olen moe­disainer. Vähemalt siin, omaenda brändi tehes olen.”