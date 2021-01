Lähikaader

Ester, jumaliku sädemega

“Kirjanik Eno Raud on öelnud, et palju huvitavam on ette kujutada niisuguseid asju, mida elus tegelikult ei juhtu. Olen temaga nõus,” tõdeb Ester Urbala (38), novellikogu “Jumalik märk” autor.