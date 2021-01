Disain

Kodu sisukalt avaraks

Uus kodu või senise värsken­damine on sütitav ja esitab põneva väljakutse. Kuidas luua miljöö, kus on hea puhata ja mis avardab meeli? Head kogemused kuluvad marjaks ära ja neid on küllaga sisearhitekt Helen Kolksil.