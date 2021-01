Ettevaatust! Depressioonis inimestel on üks üsna sarnane sotsiaalmeedia kasutamise muster

Kuidas need kaks asja seotud on?

Nimelt analüüsisid teadlased 9479 inimese Twitteri sisu ja 688 neist kasutajatest oli diagnoositud kliiniline depressioon. Teadlased arvestasid postituste ajastust ja sisu ning avastasid konkreetse mustri, mis aitas neil tunda ära diagnoosiga inimesed.

Võrreldes nendega, kel ei esinenud depressiooni, olid depressiivsed inimesed sotsiaalmeedias aktiivsemad kella seitsmest õhtul kuni keskööni, aga vähemaktiivsed kella kolme ja kuue vahel hommikul.

Aga sisu? Depressioonis inimeste säutsud sisaldasid rohkem enesesse vaatamist ja selle peegeldamist ning minevikust rääkimist. Ja mida rohkem sellise sisuga postitusi oli, seda depressiivsemad inimesed olid.

Veel üks huvitav leid oli, et mõlemad grupid olid kõige aktiivsemad just kell üheksa õhtul, aga kõige rohkem esines seda harjumust just depressiivse seltskonna puhul.

Miks see oluline on?

See, milline on meie igapäevane rütm (või unetsükkel), mõjutab hormoone, käitumist ja tundeid. "Polnud üllatav, et stabiilne igapäevane aktiivsuse tsükkel on oluline, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist," kirjutasid uuringu autorid. "Selle igapäevase tsükli rikkumine mõjutab oluliselt meie vaimset tervist, põhjustades depressiooni ja ärevushäireid, bipolaarsust ja piirialast isiksusehäiret."

Seega, kui ka sinul on harjumus just hilisõhtul sotsiaalmeedias tegutseda, tasuks need harjumused üle vaadata, sest see võib mõjuda hästi su tervisele ja üleüldisele rahulolule.

Allikas: mbg