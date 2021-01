KUUS asja, mida jumestuskunstnikud mitte kunagi ei ostaks (ja kolm asja, mida nad jumaldavad)

5. Halb silmalainer, aga selleks tuleb erinevaid proovida, et leida su jaoks see õige

Selle asemel, et soetada endale tooteid, mida sa tegelikult ei vaja ja mis su nahale kasuks ei tule, soovitab Turner lisada iluarsenali hoopis need kolm toodet: ripsmekoolutaja, ripsmetušš ja kulmupliiats. "Usun igapäevasesse meigirutiini, mis on kiire ja lihtne. Seetõttu ongi vajalik kombo su kosmeetikakotis ripsmekoolutaja, ripsmetušš ja kulmupliiats, sest need aitavad silmad kiiresti esile tuua," selgitab ta.