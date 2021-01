Kas su nägu on vanem kui sa ise? Teeme selgeks, millises vanuses, millised vananemismärgid on normaalsed

See vajadus tasakaalu järele su näol on põhjus, miks ma ei arva, et näo külmutamis- või täitmismeetodid pööraksid vananemist tagasi. Vastab tõele, et need on teinud revolutsiooni vananemisvastases tööstuses, aga minu meelest pole need võidelnud enneaegse vananemisega tõhusalt. Sa võid teha nii palju süste, kui soovid, aga need ei muuda su naha tekstuuri ega pigmentatsiooni või tooni. Peale selle jääd sa lõksu — sul on vaja neid pidevalt teha, et näeksid „normaalne“ välja, ja seejärel langed sa selle lõksu, et sa enam ei mäleta, mis on normaalne. See viib süstidega liialdamiseni ja paneb sind välja nägema vanema, mitte nooremana. Ära mõista mind valesti, ma ei ütle, et „ära kunagi kasuta täite- või külmutussüste“ — kui sul on tõeliselt sügavad kortsud, mis sind häirivad, siis on süstid ainus asi, mis seda parandavad, aga minu meelest muudab kortsudeta laup või läikiv, tõstetud, külmutatud või turses nägu paljusid inimesi välimuselt vanemaks, kui nad on, ja see pole kindlasti mitte nooruslik ega see, mida me püüame saavutada.