Munarakudoonorina kingid võimaluse uueks eluks

„Esimene ja kõige olulisem kriteerium on see, et doonoriks tulnud naine oleks terve,“ räägib Maire Karu. „Ühelt poolt on see tähtis doonori enda jaoks – et ta oleks valmis selle protsessi läbi tegema. Teiselt poolt peavad aga doonorrakud sobituma naisele, kes neid kasutab.“

Ka Triinu tutvusringkonnas on väga palju lastetuid paare, kes väga tahaksid endale pisiperet. „Kui minu võimuses on neid inimesi aidata, siis miks ma ei peaks seda tegema?“ küsib Triin. „Omapoolse väikse panusega võin muuta kellegi jaoks terve ülejäänud elu õnnelikumaks.“

„Doonormunarakud aitavad neid naisi, kellel muul moel lapsevanemaks saada ei õnnestu,“ selgitab Nova Vita kliiniku doonorite koordinaator ja õde Maire Karu. Selliseid naisi on järjest enam, mis tähendab, et vajadus doonormunarakkude järele kasvab.

See pani Triinu mõtlema, kui palju taolisi naisi veel on ja kuidas neid aidata saaks. Triin ise oli sel ajal juba samuti ema ja teadis tänu kodus sirguvale tütrele väga hästi, mida see kogemus tähendab. „Emaks saamine pakkus mulle kirjeldamatut rõõmu. Kasvan ise koos oma lapsega ja ta annab mulle iga päev nii palju positiivset energiat,“ räägib ta. „Kurb on mõelda, et keegi peab sellest kogemusest ilma jääma.“

„Minu peamine hirm oli alguses see, et äkki ma ei sobigi doonoriks. Teste tegema minnes hakkasin kohutavalt pabistama, et äkki mul on midagi viga. Mõtlesin, et mis siis saab, kui peaks selguma, et mul on mõni haigus,“ räägib Triin. „Kui sain teada, et analüüsid olid kõik korras, siis see oli väga suur kergendus.“

Nii saab doonor lisaks andmisrõõmule kliinikust kaasa ka kindlustunde, et tema tervis on korras.

Teadmine, et saad kedagi aidata, on äge!

Sobiv doonor on seesmiselt motiveeritud ja teeb seda heast südamest ning missioonitundest. „Püüan anda alati võimalikult palju infot, et doonoriks tulnud naine jõuaks arusaamisele, kas temas on see sisemine soov olemas. Alles siis saab ta teha kaalutletud otsuse,“ räägib Maire Karu.

Doonorite panuse eest on ette nähtud ka rahaline hüvitis, ent see ei tohiks olla otsuse juures peamiseks ajendiks. „Munarakudoonorid pühendavad sellele oma aega ja peavad sel perioodil tegema oma elus väikeseid korrektiive – need elumuutused paratamatult mõjutavad noore naise igapäevast elu,“ selgitab doonorite koordinaator, miks hüvitis siiski vajalik on.

Triin kinnitab, et raha peale ta doonoriks minnes üldse ei mõelnud. „Ma tean mitmeid inimesi, kellel ei õnnestu lapsi saada, ehkki nad oleks väga head lapsevanemad ja seda tõesti kogu hingest soovivad. Teadmine, et saad kedagi niimoodi aidata, on lihtsalt nii äge ja kaalub kõik muu üles.“

Esialgne hirm hajub kiiresti

Esimest korda munarakke loovutama minnes võib doonoril kindlasti palju ärevaid mõtteid olla. Ka Triinu jaoks oli kogu see protsess alguses pisut ärevust tekitav. „Esialgu tundus ikka natuke hirmutav, et peab iseennast süstima,“ rääkis Triin. „Maire näitas aga kliinikus kenasti ette, kuidas see käib, selgitas ja rahustas. Lõpuks kui pidin sellega kodus iseseisvalt hakkama saama, siis ei olnudki seal enam midagi nii hirmsat.“