Mis värvi on armastus?

Paarisuhetes teeb armastus läbi kummalisi transformat­sioone. Armastust on algul mõnikord nii palju, aga aja möödudes laiutavad paljud käsi — kuhu see kadus? Me saame jälgida armastuse tee­konda värvide ja piltide kaudu.

Romantiline faas



Tavaliselt algab suhe romanti­lise faasiga, kui ollakse armunud. Huvi partneri vastu on suur — mis ta mõtleb, mida soovib? Unis­tatakse tulevikust ja soovitakse kaaslasele väga heameelt valmistada. Ja kui ta juhtub olema tore, tahaks temaga ikka ja jälle kokku saada.