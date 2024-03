ARHIIV | Sünnipäeva tähistav Imre Sooäär: olen alati õiguse ja õigluse eest seisnud

Tagasi Toompeale sundis Imret minema õiglustunne, mis ei lasknud enam kõrvalt vaadata, kuidas suhtutakse Eestis erinevatesse peredesse. “Kõige olulisem: mitte ühestki perest ei tohiks üle sõita. Meil on perekonnaseadus, aga seal ei ole öeldud, mis on pere. Seaduste esimene paragrahv defineerib üldjuhul mõisted ära. Minu silmis on perekond see, mis teil on. Kui olete sina, su vanaema ja kass, siis see on teie pere. Või näiteks üksik­vanem kahe lapsega; kaks naist, kes elavad koos; vaba­abielus või abielus olev paar – nad kõik on pered. Tundkem uhkust, et meil on nii palju erinevaid peresid!”