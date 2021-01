Elustiil

11. veebruaril algav valge metallpühvli aasta on mõneti karm, ent ausat tööd ja iseseisvust väärtustav periood. Eriti hea aeg on just pühvli moodi metoodilistel edasirühkijatel. Tea, et aastal 2021 tuleb teistele lootmise asemel anda oma panus, jääda ausaks ja olla valmis lisapingutusteks.