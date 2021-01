Inimesed jagavad SEITSET kuldaväärt nõuannet, mis nad sel aastal oma terapeutidelt said

"Mõtted ei ole faktid"

24aastane sotsiaaltöötaja Raianne Ochoa rääkis, et tema terapeut õpetas ta oma negatiivseid mõttemustreid märkama. "Meie ajud töötavad tohutu kiirusega ja meil pole pea kunagi võimalust oma mõtteid kontrollida. Me saame oma võimu tagasi, kui endale selle võimaluse anname. Mõtted ei ole faktid."

"Ole enda vastu leebe"

"Minu terapeut meenutas mulle, et oleme sel aastal kõik koos trauma läbi elanud, nii et ma tunnen nüüd, et olen enda ja teiste vastu empaatilisem," räägib 31aastane personaliosakonna koordinaator Kati Charin. "Teadvustamine, et olen emotsionaalselt kurnatud lubas mul olla enda vastu leebem."

"Sa ei pea kandma kõigi koormat"

25aastane abielu- ja pereterapeut Daniela Portillo sõnab, et tema nõustaja tuletas talle meelde, et me ei ole vastutavad teiste inimeste emotsioonide eest. "Seda kõike ei pea endaga kaasas kandma. See aitas mul lahti lasta muremõtetest, mis tegelikult ei olnud minu," tõdes ta.

"Me ei saa kontrollida teiste inimeste mõtteid"

"Sel aastal õpetas mu terapeut mulle, et ma ei saa kontrollida, mida teised inimesed mõtlevad. See tähendab, et ennast ei ole vaja liigselt koormata. Kui ma tunnen, et tahan ennast välja elada, kirjutan märkmikusse kolm asja, mille eest olen tänulik."

"Ole leinaga rahus ja luba endal seda tunda"

35aastane enese väärtustamise koolitaja Anahi Ortiz Prieto tundis segadust seoses leinamisega. Ühel teraapiasessioonil julgustas terapeut teda valu ja ebamugavustundele otsa vaatama, sest südamevalu ei ole võimalik ilma seda läbielamata "minema" mediteerida. "Lõpeta normaalsuse teesklemine ja luba endal tunda tõelisi tundeid," oli terapeudi nõuanne.

"Hoolitse iseenda eest esimesena"

27aastane õpilane Maria Martinez maadles pärast emaks saamist enda vajaduste esikohale seadmisega. Terapeut lausus talle targad sõnad: "Sina oled selle auto aku. Kui sa enda eest ei hoolitse, siis auto ei sõida."

"Sa tunned oma keha ja meelt paremini kui kõik teised"