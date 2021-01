Lapsesuu ei valeta: need imearmsad mõtted väljendavad armastust laste silme läbi

"Kui keegi sind armastab, siis ta ütleb sinu nime teistmoodi. Sa lihtsalt tead, et oled hoitud." - Billy, 4aastane

"Armastus on see, kui tüdruk pihustab parfüümi ja poiss raseerimisjärgset vedelikku ja siis nad kokku saades nuusutavad üksteist." - Karl, 5aastane

"Armastus on see, kui sa lähed välja sööma ja annad teisele suurema osa oma friikartulitest, ilma et tema omi vastu tahaksid." - Chrissy, 6aastane

"Armastus paneb su naeratama, kui sa oled väsinud." - Terri, 4aastane

"Armastus on see, kui mu emme teeb issile kohvi ja võtab enne tassist lonksu, et olla kindel, et kohv maitseb hästi." - Danny, 8aastane

"Armastus on see, mis on koos sinuga jõuluõhtul samas toas, kui sa lõpetad kingituste avamise ja lihtsalt kuulatad." - Bobby, 7aastane

"Kui sa tahad õppida paremini armastama, peaksid alustama sõbrast, keda vihkad." - Nikka, 6aastane

"Armastus on see, kui sa ütled poisile, et sulle meeldib tema särk ja siis tema kannab seda iga päev." - Noelle, 7aastane

"Olin oma klaverikontserdi ajal laval ja kartsin. Vaatasin publikut, kes mind vaatas ja nägin oma issit, kes lehvitas ja naeratas. Ta oli ainus inimene, kes seda tegi. Pärast seda ma enam ei kartnud." - Cindy, 8aastane

"Armastus on see, kui emme annab issile kõige parema kanatüki." - Elaine, 5aastane

"Armastus on see, kui su kutsikas lakub su nägu isegi pärast seda, kui jätsid ta terveks päevaks üksinda." - Mary Ann, 4aastane

Allikas: Madeleina Gaastra / Facebook