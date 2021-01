Kuus lihtsat soovitust, kuidas alanud aastal parem kaaslane olla

Sa pole üksinda, kui sulle vahel tundub, et lahti jäetud kapiuks ja kraanikausi kõrval seisev must tass, ajavad su endast välja. Siinkohal aga tasub mõelda, kas need asjad on tõesti väärt tüli kiskumist. Kui ei, sulge korraks silmad, hinga sügavalt sisse ja jäta need sinnapaika. Ja ära unusta, et ilmselt on ka sul harjumusi, mis on sinu kaaslase jaoks rohkem kui tüütud.