Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik: meie kangelased on inimesed, kellele õdus kodukontor on vaid helesinine unistus

Nad teevad oma igapäevast rasket tööd nii haiglates, tänavatel, rooli taga, toimetustes, laborites, leti taga kui ka klassiruumides. Kõikjal, kus pakutakse ühiskonna toimimise mõttes üliolulisi teenuseid. Nad on alati olemas olnud, kuid möödunud aastal kogetu tõestas, et meie kangelased on eesliinil töötavad inimesed, kellele õdus kodukontor on vaid helesinine unistus.