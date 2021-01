Uudised

Just see on Kate Middletoni lemmikparfüüm, mida ta kandis ka oma elu kõige tähtsamal päeval

Kui mõtled, millist parfüümi enda kollektsiooni järgmisena soetada (või kingiks küsida), tasuks ehk vaadata Cambridge'i hertsoginna poole? Nagu paljudel naistel, on ka temal mitu signatuurlõhna, aga milline neist on tema lemmik? Kindlasti see, mida ta kandis oma elu kõige erilisemal päeval.