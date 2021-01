Need on KOLM asja, mis muudavad su õnnelikumaks kui suured summad pangakontol

Õige tasakaalu leidmiseks on vaja meeles pidada, mida sa tegelikult taga ajad. Raha ja edu on tegelikult üsna tähtsusetud. Me ei vaja neid tegelikult selleks, et pangakontolt vaataks vastu võimalikult suured summad või keegi kiidaks meid meie suurepärase CV pärast, vaid seetõttu, et usume, et need muudavad meid õnnelikumaks ja elu täiuslikumaks.