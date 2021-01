FOTOD | Iris Janvieri moemaja esitleb eksklusiivset limiteeritud ehtekollektsiooni

“Arvesse võttes praegust situatsiooni, siis nagu ka iseseisvuspäeva presidendi vastuvõtt, jätame ka meie suure sünnipäevapeo hetkel ära. Hoides üksteist ja olles vastutustundlikud, saame muuta maailma paremaks!” kommenteerib ehtekollektsiooni sündi moemaja, vihjates muuseas, et ehetele lisaks on aasta jooksul valmivas ka riiete- ja jalanõude sünnipäeva kollektsioonid. “Võib kindel olla, et need tulevad enneolematud ja Iris Janvier moemaja stiilile karakteristlikud.”