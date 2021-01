VIDEO | Jennifer Lopez näitas oma meigivaba nägu ja avaldas muuseas saladuse, mis peitub ta kauni väljanägemise taga

Muuseas rõhutab Jennifer, kes alles mõnda aega tagasi kinnitas, et ei ole nooruslik väljanägemise saavutamiseks kasutanud ei täitesüste ega Botoxit, kui oluline on igapäevaselt päikesekaitset sisaldavaid tooteid kasutada, et vananemisilmingud ära hoida. "Üks mu saladusi, kuidas näha välja nii nooruslik nagu inimesed ütlevad, et ma välja näen, on minu arvates see, et ma kasutan igapäevaselt niisutajana toodet, milles sisaldub SPF 30," avaldas staar. "Ma olen teinud seda 20ndate algusaegadest saadik, jätmata päevagi vahele."