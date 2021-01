FOTOD | Õnne ja armastust! Näitlejatar Emma Stone ootab oma esimest last

Paari elus on praegu suurepärased ajad, sest väidetavalt abiellusid nad 2020. aasta septembris, vahendab Vogue.com. McCary kinnitas, et nad on kihlatud 2019. aasta detsembris, kui avaldas endast ja Emmast armsa selfi, millelt on näha Emma sõrmes särav pärli ja teemantiga ehitud kihlasõrmus.