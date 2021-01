Mai ja Martin tutvusid kuuendas klassis, kuid teineteisele päriselt silma jäädi alles hiljem, keskkooliajal. Nüüdseks on nad koos olnud pea 14 aastat. Ja kui Martini jaoks oli vajadus pulmi pidada pigem ületähtsustatud, siis Mai on alati abielluda tahtnud. "Ütlesingi Martinile, et sel aastal teeme selle ära. Ta vastas, et olgu, pane aeg kirja," meenutab pruut.

Kuu ajaga korraldatud pulmad



Abieluideest jah-sõnani kulus pruutpaaril veidi üle kuu ja Eestis aina populaarsemaks muutuvat kihlusperioodi sellele ei eelnenud. "Martin oli minult küll mitu korda küsinud, kas tuleksin talle naiseks, aga see küsimus ei olnud küsitud kavatsusega lähiajal abielluda, vaid lihtsalt tõdemiseks, et ta soovib minuga elu lõpuni koos olla, ja kontrollimiseks, kas ma olen ikka nõus."