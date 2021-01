Tervis

Oled kodus töötamisest totaalselt väsinud ja ei leia enam motivatsiooni? Lihtne nõks, mis aitab

Kui pandeemia esimest korda elu justkui pausile pani ja sundis enamiku kontoritöötajatest koju tööle, kaasnes sellega nii mõndagi kasulikku. Kasvõi see, et käes oli kevad ja nüüd sai igasuguste süümekateta töömeilidele rõdul päikest võttes vastata. Kuid nüüd, kui see kõik on pea aastakese kestnud, hakkab paljudel motivatsioon kaduma ja tekib soov taas kolleege näha.