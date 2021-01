Ilu ja mood

Tüütud punnid, kuivus, punetus või hoopis sügelus? Nõksud, kuidas maski kandmisest väsinud nahka hooldada

Maski kandmine on paljude nahka vintsutanud — lisaks tüütutele punnidele on levinud probleemid ka kuivus, punetus, sügelus ja allergia. Tasub teada, kuidas maski all peituvaid nahaprobleeme ennetada, sest nägu katmata saame käia alles siis, kui see on turvaline.