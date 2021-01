Ilu ja mood

FOTOD | See minimalistlik maniküüritrend on praegu Instagrami-fashionistade lemmik

Üks pisut vanamoodne maniküüritrend on juba 2019. aastast vaikselt meie lemmikute hulka tagasi hiilinud ja nüüdseks on see muutunud tõeliselt popiks. Millega on tegemist? Prantsuse maniküüriga muidugi.