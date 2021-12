TERVISLIK TREND | Inframatt: kas tervis ja ilu käsikäes?

Kui nendel ainetel lastakse koguneda, on tagajärjeks sageli ülekaal, kroonilised haigused, nõrk immuunsüsteem, stress, ülekaal ja väsimus. Et püsida terve ja saledana, ei piisa enam ainult tervislikust toitumisest, üha enam on oluline keha kurnavad toksiinid tõhusamate meetoditega väljutada.

Tegemist ei ole ainult kaalualandava seadmega

Maailmas palju populaarsust kogunud tervise- ja kaalulangetustoode on inframatt. Inframatt on kasutusel paljudes tervisekliinikutes, taastusravi- ja kaalulangetuskeskustes. Tänu mugavale ja ohutule tehnoloogiale on kujunenud inframatist kodune abivahend tervele perele. Infrapuna on kasutusel juba 1970. aastatest ja mõeldud nii lastele kui ka eakatele.

Infrapuna soovitatakse kasutada liigeseprobleemide korral just eakatel, samuti sportlastel enne ja pärast treeningut, kuna see varustab lihaseid hapnikurikka verega. Infrapuna mõjub pigem positiivselt ka haigustele, nagu reumatoidartriit, osteoartoos, krooniline kaela- ja seljavalu, südameveresoonkonna ja kõrgvererõhutõve haigused. Keha koormuse vähenedes väheneb ka stress ja väsimus ning suureneb heaolutunne.

Inframatt kaotab kehast raskustunde

Sageli on nii, et kui hooldus osutub tõhusaks kaalulangetajaks, siis see jõuab ka suurema hulga kasutajateni. Selle hoolduse puhul saame kindlalt väita, et tegemist ei ole ainult kaalualandava seadmega, sest toksiine väljutades puhastab see keha ja aitab tugevdada immuunsussüsteemi. Tervis ja enesetunne paranevad märgatavalt.

Infrapunakiirgus tungib kudedesse 4–5 cm sügavusele, kutsub esile tugeva higistamise, mis toimub madalal temperatuuril kolm korda intensiivsemalt kui tavalises infrapunasaunas. Keha koed soojenevad sügavamalt, rakkude temperatuur tõuseb kuni 38 kraadini, 30 minutiga kulutab keha umbes 600 kcal.