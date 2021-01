Briti ajakiri Tatler jagas šikkide lastenimede soovitusi ja nende hulgast leiab ka ühe Eesti jaoks erilise nime

“Ära lase end lollitada, kui keegi soovitab panna lapsele nimeks Cecilia või Ruperti. Nad ei tea, millest nad räägivad, sest hoopis need nimed on päriselt lahedad,” kirjutab Tatler.

Ükski nimetatud nimedest ei ole olnud viimasel ajal Suurbritannias väga popid, aga see ongi ajakirja eesmärk — pakkuda välja nimesid, milles peitub pisut maagiat, eksklusiivsust ja prestiiži. Seega, kui prints William või prints Harry peaksid lähitulevikus tütre saama, on täiesti võimalik, et maailm saaks tervitada esimest korda ajaloos ka printsess Estoniat.