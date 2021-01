Kahe ja poole kuuga 7 kilo! Olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi jagab salaretsepti, kuidas end kõige lihtsamini ideaalvormi saada

“Me saame vaadata mõõtühikute kaupa toiduaineid ja oma kilogramme või et mingid teksad ei lähe enam jalga. Vaatad, et appi kui jube, mul tõesti ongi keskkohas sangad, teksapükstest vajuvad üle — ma ei taha neid!” Kristina on kindel, et sellise avastuse peale on võimalik paika panna, kuidas edaspidi toituda ja mida süüa.