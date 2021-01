VIIS selget märki, et su hormoonid on süüdi, et sa ei suuda kaalust alla võtta

Aga rääkides kaalulangetamisest — millist rolli hormoonid siin mängivad? Nii mõnigi hormoon mõjutab seda, kuidas keha rasva seedib, kui suur söögiisu sul parasjagu on, kuhu keha parasjagu rasva kogub jms. Seega, kui tunned, et miski on valesti, siis siin on viis selget märki, et su hormoonid ja eriti just insuliini tase mängib selles suurt rolli:

1. Kilod lihtsalt ei kao

Kui sööd hilisõhtul ära neli suurt šokolaadiküpsist ja mõtled, miks kaal ei lange, siis… söö vähem küpsiseid. Aga kui sa tead, et tarbid vähem kaloreid, teed rohkem trenni ja mitte midagi ei muutu, võivad siin rolli mängida hormoonid — östrogeen, progesteroon ja testosteroon või hoopis insuliin, mis ei takistab rasva seedimist. Selleks, et õige vastus teada saada, tasuks paluda abi arstidelt.

2. Su keha kogub rasva tavapärasest erinevasse piirkonda

Oma keha tasub alati jälgida, et osata märgata muutusi kohe, kui need tekivad, ja seda eriti kaalulangetamise ajal. Kui märkad, et rasv ladestub piirkondadesse, kuhu see varasemalt ei kogunenud, võib see olla märk sellest, et rasva seedimist reguleerivate hormoonide tase on tõusnud. Ka naissuguhormoonide taseme kõikumine võib mõjutada nii keharasva kui lihaseid.

3. Tahad kogu aeg midagi magusat süüa

Tea, et see, kui tunned end pidevalt näljasena, ihaldad kogu aeg midagi magusat ja sööd tavapärasest rohkem, ei ole normaalne. Enamasti viitab pidev nälg vere glükoositasemega seotud probleemidele. Hüpoglükeemia, insuliiniresistentsus, aga ka greliini ja leptiini taseme kõikumised võivad mõjutada söögiisusid. Kui mõtled pidevalt toidule ja ei suuda kuidagi kaalu langetada, on aeg midagi ette võtta ja selgitada välja põhjus, miks sa söögile “ei” ei suuda öelda.

4. Sa ei taha absoluutselt seksida