FOTOD | "Inimesed ei peaks vaidlema kellegi seksuaalse orientatsiooni või väljanägemise üle." Eesti LGBTQI+ grupi noored elu karmist reaalsusest

Nemad on kogenud, mida tähendab olla “teistsugune”. Mitmel moel. Nad on kohanud sallimatust ning sellele vastu astunud. “Kas tead Lady Gaga laulu “Til It Happens To You” (kuni see juhtub sinuga)? See on sada protsenti täpne. Sul on lihtne mingi teema üle arutleda, kuni sa pole sellega kokku puutunud,” tõdeb tantsija Edgar Rahhimov. Kuni sinu maailm pole leekides ega kokku varisenud, kuni sa ei ole seisnud minu kingades, ei taha ma sinult kuulda midagi, sest sa ei tea, kuidas ma end tunnen, kõlab loo sõnum.