Imre Sooäär: inimesi aetakse riidu, ühiskondi lõhutakse. Hirmu all olevaid inimesi on võimalik kõige paremini kontrollida

Imre vaatab murelikult, kuidas hirmuga üle maailma inimesi manipuleeritakse. “Kahjuks on meilegi teatud käitumismallid imporditud. Need on võtted, millega aetakse inimesi riidu, lõhutakse ühiskondi. Hirmu all olevaid inimesi on võimalik kõige paremini kontrollida.”

