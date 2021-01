VIDEO | Kas naispoliitikud hakkasid üksteisele käekottidega äsama? Ärev hetk abielu tähenduse üle peetud debatil

“Kuivõrd teadsime ette, et kõne alla tulevad nö tundlikud teemad, sh teravat arutelu tekitav abielureferendum, soovitas mu hea nõunik Priit, et hoiduksin olukorrast, kus naised hakkavad üksteisele käekottidega äsama,” kirjutab Solman ja kiidab muuseas ajakirjanik Eve Kallaste tehtud tööd. “See oli puhas ajakirjandus, mida meie lugejad tänapäeval enim vajavad: siiralt üllatas, et Eve Kallaste, ega teised, kes meie ümber toimetasid, ei proovinudki ilmavaatelist vastasseisu genereerida, vaid lasid igaühel rääkida, mis südamel on. Ilma pooli valimata ja tüli õhutamata. Just sellise Eesti ajakirjandusega ma tahaksingi elada.