Tingimusteta armastus: kuidas olla kindel, et sinu suhtes on see olemas?

Kui see juhtub, siis see ei tähenda, et oled tema “teine pool” ja tema ei ole sinu oma ning kindlasti ei tähenda see seda, et ta täiustab sind kuidagi. Sa oled täiuslik sellisena nagu sa oled või vähemalt see peaks olema su eesmärk. Vastasel juhul sead suhtele liiga suured ootused ja need võivad ootamatult puruneda ning su maatasa teha. Vaid sina ise vastutad oma õnne, tegude, valikute ja emotsionaalse elu eest ning kui need asjad on paigas, saad jagada oma täiuslikkust kellegi teisega.