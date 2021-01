FOTOD | KUUS garderoobiklassikut, mida tasuks soetada vaid kaltsukatest

Seega, kui soovid 2021. aasta alguses oma garderoobi pisut värskendada, tasuks suunduda just kaltsukatesse. Siin on asjad, mida sealt oma kollektsiooni otsida:

1. Teksapüksid

Tõeliselt head teksapüksid tuleb sisse kanda ja kui oled leidnud endale ideaalse paari, hoiad neid ilmselt seni, kuni need on ribadeks kantud. Just sellised teksapüksid võid leida oma kodulähedasest teise ringi poest, sest vintage stiilis teksad on juba aastaid moes (ja ilmselt see niipea ei muutu).

2. Nahksaapad

Kuigi kaltsukates kipuvad asjad maksma juba sama palju, kui mõne kiirmoe keti poes, siis kvaliteedilt on need sageli palju paremad. Seega, selle asemel, et endale odavad ja ebamugavad võltsnahast saapad osta, mine parem kaltsukasse ja leia sealt endale sobivad päris nahast saapad.

3. Pintsakud

Teise ringi poodidest on võimalik leida stiilseid pintsakuid, mis algselt ostes maksid terve varanduse, aga nüüd on sul võimalik need soetada hoopis odavamalt.

4. Lohvakad kampsunid

Kas ka sina ei suuda leida hea hinna eest kvaliteetseid ja nahka paitavaid kudumeid? Vintage poodides on neid väga palju ja kindlasti leiad ka endale uue lemmiku.

5. Viisakad pluusid

Kuigi paljud meist ei käi praegu kontorites tööl, siis videokõnede ajal sooviks ju ikka viisakas välja näha ja seda aitab saavutada üks pilkupüüdev pluus, mida kombineerida hästiistuvate teksapükste ja soojade sussidega. Selliseid pluuse leiab odavalt just kaltsukatest.

6. Lambanahast mantlid

Kuigi lambanahast mantlid ja muud rõivad on eriti moes just praegu, on tegelikult tegemist tõelise klassikuga, millega oma keha talvel soojendada. Uuena on need sageli väga kallid, aga miks mitte otsida endale selline mantel just teise ringi poest?

Allikas: WhoWhatWear