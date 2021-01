FOTOD | Kes riietab neid kolme säravat saatejuhti? Ja millised reeglid käivad kaasas AK uudisteankrute stilistikaga?

„Aktuaalse kaamera” stilist Marit Ahven on riietanud uudistesaate diktoreid 2009. aastast. Ta tunnistab, et talle ette seatud kindlad reeglid annavad ehk veidi vähem mänguruumi, ent ülesanne on sellest hoolimata alati põnev. „Nimetaksin stilistikat visuaalseks kommunikatsiooniks, mis saatejuhi sõnumi õiges võtmes teleekraanilt vaatajani viib,” räägib ta.

Uudisteankur ei tohiks Ahvena sõnul oma riietusega uudiseid varju jätta, vaid peaks jätma korrektse ja usaldusväärse mulje. „Lähtun eelkõige personaalstilistika reeglitest, inimese kehatüübist, ruumi spetsiifikast ja sõnumi olulisusest. Märksõnadeks võiksid olla trendikate elementidega vürtsitatud ajatu elegants.”