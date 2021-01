Kes seisab maailma ühe kõige mõjuvõimsama naise kõrval? Need on KAHEKSA asja, mida me Kamala Harrise abikaasa kohta teame

View this post on Instagram

Hiljem on Harris ka avaldanud, kui raske tal oli avaliku elu tegelasena normaalselt kohtingutel käia. “Ma teadsin, et kui võtan mõne mehe endaga mõnele üritusele kaasa, hakkaksid inimesed kohe spekuleerima,” kirjutas ta memuaaris “The Truths We Hold”. “Ma teadsin, et vallalisi naispoliitikuid vaadatakse teisiti kui vallalisi meespoliitikuid.”