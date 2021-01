"Wonder Woman" Gal Gadot avaldas, kui palju tuleb trenni teha, et superkangelasele sobiv vorm saavutada

View this post on Instagram

Selguse huvides tuleb mainida, et Gali puhul ei tähendanud treening vaid 30 minuti kuni tunni pikkust jõusaalitrenni, vaid ta treenis end iga päev vähemalt neli tundi. Lisaks jälgis ta seda, mida ta sõi: hommikuti mune ja puuvilju ning kohvi, aga päeva jooksul ka palju köögivilju. “Tavaliselt, kui mõne projektiga tegelen, siis olenevalt sellest, kui pikk see projekt on, proovin elada võimalikult tervislikult,” avaldas ta. “Ma armastan köögivilju ja salatit… Proovin süüa ka valgurikast toitu, mis sisaldab vähe süsivesikuid."