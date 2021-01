KOGEMUS | "Mu mees pettis mind teise naisega, aga see on põhjus, miks otsustasin armukesega sõbraks saada."

Sügisel kolisime kokku — otsus, mis tagasivaadates oli meie suhet arvesse võttes sel hetkel üsna rumal. Siiski, ma olin enda üle uhke, et leidsin meile imearmsa pisikese korter ja suutsime mured minevikku jätta. Ühe katuse all elamine oli kui värske algus.

Samas ei olnud see kerge. Meie vahel oli tohutu emotsionaalne kuristik, aga kuna ees ootasid talvekuud, kirjutasin selle tavalise ilmastiku muutusega seotud depressiooni kaela.

Umbes samal ajal hakkas Anna käima läbi Mihkliga*, kes oli Lembitu parim sõber. Hakkasime regulaarselt neljakesi aega veetma, kuigi ma ei suutnud Annaga head sidet leida. Ta hoidis minuga pidevalt distantsi, mis muutis need kohtumised pisut ebamugavaks, aga kuulsin, et mu teistel sõpradel oli temaga samasugune kogemus, mistõttu otsustasin, et ilmselt see pole isiklik.

Mõned kuud hiljem, detsembris, mõned päevad enne mu 23. sünnipäeva, kui suhe Lembituga oli juba paremas korras (või vähemalt ma arvasin seda), ütles ta mulle need kurjakuulutavad sõnad: “Me peame rääkima.” Ta tundis, et meie suhe on “suremas”, aga tahtis samas seda parandada. Ma olin löödud. See oli täpselt vastupidine sellele, mida mina tundsin.

Siiski, me suutsime ka need probleemid seljatada ja taas edasi liikuda. Suures pildis see toimiski — või taaskord, vähemalt mina arvasin seda. Järgmisel aastal tähistasime Lembituga meie suhte neljandat aastapäeva rahuliku õhtusöögiga restoranis ja läksime sealt koju lõõgastuma. Istusime koos elutoas, tema vaatas korvpallimängu, mina avasin meie ühise sülearvuti — ja aeg peatus.

Seal see oli. Tõestus, et mu poiss-sõbral oli afäär Annaga enne, kui viimane Mihkliga suhtesse läks. Lugedes nende kirjavahetust, tundus kõik äkitselt väga loogiline: miks ta arvas, et me suhe “sureb”, miks Anna ilmus ootamatult baari, kus Lembit töötas, miks ta ühel õhtul koju ei tulnud ja naases järgmise päeva pärastlõunal, vabandades, et oli sõpradega ja ta telefoni aku sai tühjaks (jah, ma päriselt uskusin seda).