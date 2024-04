Sõpruskonnas lahvatas ootamatu afäär. Petetud naine: lugesin läbi iga e-kirja, iga detaili ja nägin igat alastifotot

Ma lugesin läbi iga e-kirja, iga detaili ja nägin igat alastifotot. Ja siis ma plahvatasin, karjusin ja nõudsin, et Lembit tunnistaks, et ta pettis mind ja räägiks mulle kõigest. Tal kulus kolm tundi, et süü omaks võtta ning öelda „me lihtsalt suudlesime” asemel „me käisime mõnda aega läbi” ja „me seksisime mitu kuud järjest”. Ta ütles, et pettis mind, sest Anna mõistis teda meie raskel ajal paremini kui mina.