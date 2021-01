Kardad, et armastus saab kunagi otsa? Lihtsad õpetussõnad, mis tagavad, et teie abielu püsib elu lõpuni

Seks ja suhted

Lembit (73) ja Lehte Jõeleht (78) on olnud abielus 1966. aasta 27. augustist ja tõdevad Anne & Stiili pulmaajakirjas Unistuste Pulmad, et pika abielu saladus peitub selles, et kunagi ei tohi oma musta pesu mujale pesema minna. Aga lisaks on neil suhte hoidmiseks veel mõned õpetussõnad.