Tervis

Ootamatult pimedaks ja ratastooli jäänud 22aastane Kelli: laps ei saanud aru, mis toimub, ja roomas vaatama, mis minuga juhtus

“Ma ei suutnud kuidagi uskuda, et see päriselt juhtus,” räägib Kelli Allese (22), kes jäi ootamatult pimedaks ja ratastooli. Praegu näeb ja kõnnib väikese Emili (2) ema taas. “Valust hoolimata on ravimatu sclerosis multiplex mind rohkem kasvatanud kui miski muu.”