FOTO | On see tõesti nii halb? USA tulevane asepresident Kamala Harris on oma Vogue'i kaanefotos totaalselt pettunud

“Ta on… Nad on ekstreemselt pettunud selles fotos,” väidab Harrise meeskonnale lähedane allikas, lisades, et asepresident loodab siiski, et see kaanefoto ei röövi täielikult tähelepanu ajalooliselt hetkelt: tema esimeselt ajakirja kaanelt kui esimene tumedanahaline naissoost asepresident. “See on tema jaoks väga oluline hetk.” Harris lootvat jätkuvalt, et see kaanelugu inspireerib igast soost, rassist ja vanuses inimesi ning demonstreerib, et “unistused on võimalik teoks teha”.