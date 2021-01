Jennifer Lopezist Demi Lovatoni, põhjused, miks paljud naised on otsustanud pandeemia ajal juuksed roosaks värvida

Justin Bieber värvis oma juuksed roosaks laulu “Yummy” video jaoks jaanuaris, Lady Gaga tegi seda veebruaris loo “Stupid Love” muusikavideo jaoks. Ka Dua Lipa, Madonna ja humorist Whitney Cummings värvisid juuksed möödunud aastal mingil ajahetkel just roosaks. Põhjus selleks võib olla üsna lihtne: erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel nagu Instagram ja TikTok püüavad need kerge vaevaga pilke, seda värvi on lihtne hooldada ning selles on ka midagi nostalgilist, kirjutab The Guardian.