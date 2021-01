FOTOD JA VIDEOD | Kuhu reisiksid sina, kui see jälle mugavam on? Need on Anne & Stiili toimetuse unistuste sihtkohad

“Minu järgmine reisisihtkoht võiks olla Tai või tegelikult ükskõik milline muu paik, kus paistab päike, on fantastiline toit, põnev kultuur ja sõbralikud inimesed. Seni, kuni piirid avanevad ja taas ohutult reisida saab, naudin reisikirju ja vaatan pilte reisidest, kus ise käinud olen. Maailmas on nii palju imeilusaid paiku!”

“Reisimine on minu jaoks pea ainus viis tõeliseks puhkamiseks. Muidugi naudin väga ka Eestis ringisõitmist, kuid siin on mul kogu aeg see tunne kuklas, et töö ja muud kohustused saavad mu moel või teisel igast rabalaukast kätte. Mul on kuidagi imelik helistajale öelda, et tead, olen parasjagu metsas või lihtsalt puu taga ja ei saa selle või tollega tegeleda. Aga kui sõidan kaugemale, lülitan end automaatselt välja.